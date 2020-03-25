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Все национальные футбольные ассоциации находятся в прямом контакте с органами здравоохранения.

Во вторник, 24 марта, состоялась телефонная конференция представителей всех европейских футбольных ассоциаций. На ней велись обсуждения относительно возможных сценариев завершения сезона.

Большинство представителей все еще верят, что в то, что сезон удастся доиграть до 30 июня, а крайней датой возобновления игр является — 15 мая. Об этом сообщает Sky Sports.

На данный момент УЕФА имеет две рабочие группы для оценки последствий остановки футбольных турниров на континенте. В связи с переносом Евро-2020 на следующий год, клубный футбол имеет больше различных вариантов и периодов для окончания сезона.

Возобновление и дальнейшее завершение сезона будет напрямую зависеть от консультаций с органами здравоохранения, с которыми футбольные власти находятся в тесном контакте.

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