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Вашему вниманию свежий выпуск YouTube-канала Бей-Беги.

Достаточно не часто встречаются в футболе братья, которые добиваются серьезных результатов вместе. Не так часто случается, что оба брата выходят на самый высокий уровень и оба представляют свою страну на международной арене.

Еще реже встречаются случаи, когда два, а то и три брата играют за разные национальные сборные. Именно об этих братьях вы узнаете в новом выпуске YouTube-канала Бей-Беги.

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