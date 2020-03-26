Другое

Разнообразь паузу в европейском футболе вместе с Football.ua.

Редакция Football.ua запускает собственный турнир по FIFA 20 для пользователей консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Пока весь футбол на паузе – самое время сразиться в футбольный симулятор вместе с читателями нашего сайта, командой редакции и другими фанатами футбола.



Регистрация на турнир закончится 27 марта в 23:59 (по Киеву). После ее окончания мы опубликуем новость с деталями о формате турнира.



Формат турнира будет объявлен после сбора информации о количестве участников. Среди возможных вариантов – Лига чемпионов, Лиги Англии, Испании и топ-чемпионатов, дуэли Шахтера и Динамо за чемпионство в Украине.



Старт турнира намечается на выходные – 28-29 марта. Cетку турнира и участников опубликуем вскоре после окончания периода регистрации.



Основные выкладки из регламента:

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online,



Победитель турнира получит памятную футболку одного из топ-клубов.



*Заполняя анкету выберите несколько команд, за одну из которых вы бы хотели сыграть в турнире.

Подать свою заявку на участие в турнире от Football.ua вы можете пройдя по этой ссылке.