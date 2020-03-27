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Конкуренты по позиции в Манчестер Сити встретятся в очном противостоянии в рамках футбольного симулятора.

Пока европейский футбол взял паузу из-за пандемии коронавируса, профессиональные игроки вынуждены сидеть дома на карантине. Впрочем, многие из футболистов проводят время в компьютерных играх.

Так, защитники Манчестер Сити Александр Зинченко и Бенжамен Менди, конкурирующие за место в основном составе "горожан", решили выявить сильнейшего в футбольном симуляторе FIFA 20.

Противостояние украинца и француза состоится сегодня, 27 марта, в 22:30 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-трансляция киберспортивного поединка:

Напомним, что редакция Football.ua запустила свой турнир среди читателей в FIFA 20, который стартует 28 марта. Главный приз — памятная футболка одного из топ-клубов.

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