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Украинец оказался сильнее француза по итогам двух матчей.

Защитники Манчестер Сити Александр Зинченко и Бенжамен Менди, конкурирующие за место в основном составе "горожан", встретились в очном противостоянии в рамках футбольного симулятора FIFA 20.

Несмотря на то, что матчи преподносились как сборная Украины против сборной Франции, футболисты Ман Сити играли своими составами, а не составами национальных команд (P. S. сборной Украины нет в FIFA 20).

По итогам двух поединков, безоговорочным победителем противостояния стал Александр Зинченко, который не оставил никаких шансов Менди на успех. Первый матч завершился победой украинца со счетом 6:1, а второй — 5:1.

Посмотреть повтор двух матчей между Зинченко и Менди вы можете в данном видео:

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