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Форвард вывел свою команду вперед в матче чемпионата Беларуси.

В рамках поединка второго тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде играет против Слуцка.

Гости вышли вперед на 19-й минуте встречи благодаря голу форварда Артема Милевского. Игрок удачно замкнул подачу ударом головой.



Кроме того, в стартовом составе Динамо-Брест также вышел еще один украинский футболист — полузащитник Александр Нойок.

Напомним, чемпионат Беларуси остается единственной высшей лигой в Европе, которая продолжает проводить свои матчи, несмотря на пандемию коронавируса.