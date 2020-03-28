Форвард вывел свою команду вперед в матче чемпионата Беларуси.
Артем Милевский, фото Динамо-Брест
28 марта 2020, 13:14
В рамках поединка второго тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде играет против Слуцка.
Гости вышли вперед на 19-й минуте встречи благодаря голу форварда Артема Милевского. Игрок удачно замкнул подачу ударом головой.
Кроме того, в стартовом составе Динамо-Брест также вышел еще один украинский футболист — полузащитник Александр Нойок.
Напомним, чемпионат Беларуси остается единственной высшей лигой в Европе, которая продолжает проводить свои матчи, несмотря на пандемию коронавируса.