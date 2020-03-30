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Загребцы намерены уволить нынешнего наставника.

Бывший тренер и игрок львовских Карпат Игор Йовичевич может стать главным тренером загребского Динамо — сообщает IndexHR.

На данный момент специалист возглавляет молодежную команду хорватского гранда.

Динамо Загреб может уволить нынешнего наставника первой команды Ненада Бьелицу из-за его отказа пойти на снижение заработной платы в связи с экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса.

Йовичевич в качестве игрока выступал за львовские Карпаты в период с 2003-го по 2004-й, проведя всего один официальный матч за первую команду "львов". С 2012-го по 2015-й Йовичевич занимал административные и тренерские должности в клубе, в том числе был главным тренером первой команды с 2014-го по 2015-й.

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