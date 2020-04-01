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Аргентинцы ждут своих соотечественников дома.

Главный тренер Индепендьенте Лукас Пусинери заявил, что ждет возвращения в команду форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро и полузащитника Милана Лукаса Билью, которые начинали свою профессиональную карьеру в стане аргентинцев.

"С Серхио Агуэро и Лукасом Бильей у меня прекрасные отношения. Мы были партнерами, и я очень уважаю те пути развития, которые они выбрали в Аргентине, а также в Европе".

"Конечно, было бы неплохо иметь таких игроков в команде уже завтра. В будущем мы рассчитываем на них", — сказал он InfiernoRojo.

Ранее сообщалось, что Агуэро не намерен покидать Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.