Аргентинцы ждут своих соотечественников дома.
Серхио Агуэро, getty images
01 апреля 2020, 10:29
Главный тренер Индепендьенте Лукас Пусинери заявил, что ждет возвращения в команду форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро и полузащитника Милана Лукаса Билью, которые начинали свою профессиональную карьеру в стане аргентинцев.
"С Серхио Агуэро и Лукасом Бильей у меня прекрасные отношения. Мы были партнерами, и я очень уважаю те пути развития, которые они выбрали в Аргентине, а также в Европе".
"Конечно, было бы неплохо иметь таких игроков в команде уже завтра. В будущем мы рассчитываем на них", — сказал он InfiernoRojo.
Ранее сообщалось, что Агуэро не намерен покидать Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.