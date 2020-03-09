Англия

Исключение "горожан" из Лиги чемпионов — не причина для форварда рассматривать вариант с трансфером.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро останется на Этихаде в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, 31-летний аргентинец намерен отработать свой контракт с "горожанами" до конца, несмотря на то, что клуб исключили из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Действующее соглашение Агуэро с Ман Сити рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне АПЛ форвард провел 22 матча, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что у Манчестер Сити есть шанс не пропустить Лигу чемпионов в сезоне-2020/21.

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