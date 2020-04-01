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    01 апреля 2020, 22:40

    Кадар не успел прибыть в Китай до закрытия границ

    Экс-защитник Динамо продолжает оставаться в Венгрии.

    Тамаш Кадар, Getty Images
    Тамаш Кадар, Getty Images 01 апреля 2020, 22:40

    Центральный защитник Шаньдун Лунэн Тамаш Кадар не успел присоединиться к новой команде в Китае до закрытия границ для иностранцев 27 марта, сообщает Nemzetisport.

    Кадар стал футболистом Шаньдун Лунэн в конце февраля, однако на время тогда еще эпидемии коронавируса оставался в Венгрии.

    Предполагается, что сезон-2020 чемпионата Китая стартует 18 апреля.

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