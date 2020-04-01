Кадар не успел прибыть в Китай до закрытия границ

Экс-защитник Динамо продолжает оставаться в Венгрии.
Тамаш Кадар, Getty Images
01 апреля 2020, 22:40
Центральный защитник Шаньдун Лунэн Тамаш Кадар не успел присоединиться к новой команде в Китае до закрытия границ для иностранцев 27 марта, сообщает Nemzetisport.
Кадар стал футболистом Шаньдун Лунэн в конце февраля, однако на время тогда еще эпидемии коронавируса оставался в Венгрии.
Предполагается, что сезон-2020 чемпионата Китая стартует 18 апреля.
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