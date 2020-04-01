Кадар не успел прибыть в Китай до закрытия границ

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Экс-защитник Динамо продолжает оставаться в Венгрии.

Центральный защитник Шаньдун Лунэн Тамаш Кадар не успел присоединиться к новой команде в Китае до закрытия границ для иностранцев 27 марта, сообщает Nemzetisport.

Кадар стал футболистом Шаньдун Лунэн в конце февраля, однако на время тогда еще эпидемии коронавируса оставался в Венгрии.

Предполагается, что сезон-2020 чемпионата Китая стартует 18 апреля.