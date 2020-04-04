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Нынешняя турнирная таблица Премьершипа может стать итоговой.

Шотландские клубы раздумывают над завершением сезона в условиях пандемии коронавируса. Многие из них согласны закончить нынешний сезон и раздать награды на основе нынешнего турнирного положения, сообщает The Telegraph.

В таком случае чемпионство достанется Селтику, который лидирует с 13-очковым отрывом от Рейнджерс, а идущий четвертым Абердин получит место в Лиге Европы.

При этом расширение чемпионата на следующий сезон не предусматривается, но зимний перерыв в следующем сезоне может быть убран.

Первой в Европе приняла решение не продолжать чемпионат Бельгия. Оно должно быть утверждено на генеральной ассамблее местных клубов 15 апреля. Ожидается, что чемпионом признают Брюгге.