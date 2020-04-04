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Игрок близок к тому, чтобы спасти клуб от банкротства.

Как сообщает ViolaNews, крайний полузащитник Вислы Якуб Блащиковски в ближайшее время станет владельцем клуба.

Напомним, в январе 2019 года польский футболист вернулся в краковскую команду, цвета которой он защищал с 2005 по 2007 год на бесплатной основе, еще и инвестировав в клуб 300 тысяч евро.

Известно, что Висла долгое время находилась на гране банкротства, что могло закончиться лишением лицензии. Отмечается, что Блащиковски уже купил клуб, что поможет решить полякам финансовые проблемы.

Ранее голкипер Вислы получил неоднозначную желтую карточку за любопытство.