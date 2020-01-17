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Томас Дене больше не будет подсматривать за арбитром.

Вратарь Вислы Томас Дене удостоился желтой карточки в матче чемпионата Польши против Легии по несколько необычной причине.

Немец решил составить компанию главному арбитра встречи при просмотре эпизода с помощью VAR, что представитель Фемиды оценил желтой карточкой.

The keeper got a yellow card for trying to peek at the VAR monitor 😂



(via @_Ekstraklasa_) pic.twitter.com/50rcR3AUJ4 — ESPN UK (@ESPNUK) January 16, 2020

Дене в раннем возрасте перебрался в Зальцбург, откуда перешел в Лейпциг, но так и не получил там шанс, хоть и вызывался в молодежную сборную Германии.

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