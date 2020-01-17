Томас Дене больше не будет подсматривать за арбитром.
ТОМАС ДЕНЕ, ФОТО GETTY IMAGES
17 января 2020, 10:13
Вратарь Вислы Томас Дене удостоился желтой карточки в матче чемпионата Польши против Легии по несколько необычной причине.
Немец решил составить компанию главному арбитра встречи при просмотре эпизода с помощью VAR, что представитель Фемиды оценил желтой карточкой.
Дене в раннем возрасте перебрался в Зальцбург, откуда перешел в Лейпциг, но так и не получил там шанс, хоть и вызывался в молодежную сборную Германии.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.