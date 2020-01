Вратарь Вислы Томас Дене удостоился желтой карточки в матче чемпионата Польши против Легии по несколько необычной причине.

Немец решил составить компанию главному арбитра встречи при просмотре эпизода с помощью VAR, что представитель Фемиды оценил желтой карточкой.

The keeper got a yellow card for trying to peek at the VAR monitor 😂



