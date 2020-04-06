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Полузащитник Гента рассказал, как проводит время в период пандемии коронавируса.

Роман Безус поддерживает себя в форме, но делать это крайне непросто в нынешней ситуации.

"Как эта пауза влияет на организм, мне сложно сказать. Практически каждый день я бегаю, физически пока себя чувствую нормально. Но когда приходишь на единственную тренировку, все равно чувствуешь, что пробежки – это другое. Нагрузки и интенсивность тренировки с мячами – вот, чего не хватает. Когда задумываешься, что когда-то закончится карьера, то будет очень тяжело".

"В отпуске я находил время с кем-то поиграть в футбол, а на пляже – в волейбол. Здесь ты ни с кем не можешь ничего делать, только пробежки. Были разные варианты развития ситуации по продолжению сезона".

"Нам говорили, что мы можем тренироваться до июня, потом могла быть одна игра и нас бы отпустили в отпуск. Но сейчас вроде бы приняли решение, что сезон не будет окончен. Мы длительное время находились в подвешенном состоянии, и вроде бы принято решение о досрочном завершении, но официального заявления и награждений пока не было", — сказал Роман Безус в эфире Великого футбола.

Ранее Чеферин заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков.

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