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Полузащитник сборной Украины рассказал о ситуации с CoVid-19 в бельгийском клубе.

Хавбек Гента и сборной Украины Роман Безус рассказал, что в клубе ежедневно проводят проверки, чтобы сразу же обнаружить коронавирус, если он вдруг появится.

"Температуру ежедневно меряют на входе, но тесты на коронавирус еще никто не сдавал. Хотят сделать завтраки отдельными, чтобы не было много людей… Группами тренироваться – кто знает, какое решение примут", — рассказал Безус Football Hub.

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Чемпионат Бельгии на данный момент прерван из-за CoVid-19. Первенство возобновится не ранее 3 апреля.