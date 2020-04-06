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Международная федерация желает, чтобы по всему миру нынешняя кампания была доиграна в любые сроки.

По сообщениям The Athletic, в ближайшее время ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона-2019/20.

Таким образом, каждая футбольная ассоциация индивидуально будет определять когда в их стране будут закончены внутренние турниры.

ФИФА также изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.

Таким образом следует вывод, что Международная федерация футбола делает шаг навстречу тому, чтобы сезон-2019/20 все же был доигран во что бы то ни стало.

Ранее ФИФА также порекомендовала перенести все июньские матчи сборных.

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