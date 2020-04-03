Другое

Международная Федерация футбола составила ряд рекомендаций.

Рабочая группа ФИФА, занимающаяся изучением последствий COVID-19, составила ряд рекомендаций, опубликованных на официальном сайте.

Была получена рекомендация перенести все матчи сборных, которые запланированы на июнь 2020 года. Аналогичные рекомендации последователи и для женского футбола.

В скором времени пройдет конференция с представителями Конфедераций, цель – изменение графика матчей отбора к чемпионату мира-2022.

Ранее сообщалось, что ФИФА решила продлить летнее трансферное окно до конца года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.