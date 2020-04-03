Международная Федерация футбола составила ряд рекомендаций.
Фото: ФИФА
03 апреля 2020, 22:59
Рабочая группа ФИФА, занимающаяся изучением последствий COVID-19, составила ряд рекомендаций, опубликованных на официальном сайте.
Была получена рекомендация перенести все матчи сборных, которые запланированы на июнь 2020 года. Аналогичные рекомендации последователи и для женского футбола.
В скором времени пройдет конференция с представителями Конфедераций, цель – изменение графика матчей отбора к чемпионату мира-2022.
Ранее сообщалось, что ФИФА решила продлить летнее трансферное окно до конца года.
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