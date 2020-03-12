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Старт отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке перенесен.

После консультаций с руководством КОНМЕБОЛ, ФИФА решила отложить отборочные матчи чемпионата мира 2022 года — сообщил официальный сайт Международной федерации футбола.

Это решение касается матчей первых двух туров отбора в Катар-2022, запланированных с 27 марта по 1 апреля.

О возможных датах проведения перенесенных матчей ФИФА обещает сообщить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил отложить финальный турнир Евро-2020.

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