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Международная федерация выпустила заявление на официальном сайте.

ФИФА опубликовала заявление, прокомментировав ситуацию с трансферным окном.

"ФИФА будет действовать гибко и разрешит перенести трансферные окна таким образом, чтобы они приходились на период между концом старого сезона и началом нового".

"Также ФИФА постарается обеспечить, где это возможно, общий уровень координации, а также будет учитывать необходимость защиты регулярности, целостности и надлежащего функционирования турниров, чтобы спортивные результаты любого соревнования не были несправедливо нарушены", — гласит заявление на сайте ФИФА.

Ранее сообщалось, что Минюст США подал обвинительный акт о подкупе официальных лиц ФИФА во время выбора стран-хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 года.

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