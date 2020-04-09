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Главный тренер солигорского Шахтера верит в шансы выйти в финал Кубка Беларуси.

В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси Шахтер Солигорск на выезде проиграл Динамо-Брест – 0:2.

"Динамо-Брест, думаю, заслуженно сегодня выиграло. Пропустить в течение десяти минут два мяча – этого было достаточно. Они сели назад, понимая, что мы будем бежать вперед, и действовали на контратаках. Они хорошо это делают. Мы же не смогли забить. Если бы забили, было бы больше шансов. Можно сказать, что сегодня был только первый тайм – есть еще вторая игра. 0:2 – счет, который не сильно пугает. Можно выходить, играть, забивать и отыгрывать. После второй игры будет видно, кто выйдет в финал", — цитирует Вернидуба официальный сайт Шахтера.

Также Юрий Николаевич прокомментировал проблемы своей команды в атаке.

"Проблема в том, что забить не можем. И нападающие есть… Сказать, что у атакующих игроков нету моментов тоже нельзя. Уже наверное у каждого шансы были. Есть над чем работать. Значит, еще не до автоматизма довели, то, что они должны делать.", — добавил Вернидуб.

Ответный матч полуфинала Кубка Беларуси между Шахтером и Динамо-Брест запланирован на 29 апреля в Солигорске.