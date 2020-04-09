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Футбольные власти страны думают о новых сценариях продолжения сезона.

Шотландская футбольная ассоциация приняла решение продлить остановку сезона, как минимум, до 10 июня. Об этом гласит заявление на официальном сайте ассоциации.

Также сообщается, что местные футбольные власти, скорее всего, не будут прибегать к досрочному прекращению сезона. Футбольная ассоциация намерена рассмотреть другие варианты, при котором сезон будет все же доигран.

На данный момент в шотландской Премьер-лиге сыграно 30 туров, а до окончания сезона осталось сыграть 14. Лидирует Селтик, с 13-очковым гандикапом от второго Рейнджерса.

Ранее в Англии заверили, что для окончания сезона им понадобится 56 дней.

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