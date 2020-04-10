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Дортмундская Боруссия и Лейпциг также следят за ситуацией вокруг экс-игрока луганской Зари.

Нападающий Брюгге Дэннис Бонавентуре, известный украинским болельщикам по выступлениям за луганскую Зарю, попал в сферу интересов ряда европейских клубов. Об этом сообщает журналист Ману Лоньон.

По информации источника, 22-летний нигериец намерен покинуть бельгийский клуб в летнее межсезонье, поскольку хочет перейти в более сильный чемпионат.

В связи с этим, многие клубы, включая дортмундскую Боруссию, РБ Лейпциг, Байер, Наполи и Саутгемптон, уже связались с Брюгге, чтобы узнать о финансовых деталях потенциального трансфера.

Боруссия Д, в свою, очередь, уже начала переговоры по переходу Бонавертуре в летнее трансферное окно. Сообщалось, что "шмели" готовы заплатить за экс-игрока Зари 25 миллионов евро.

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