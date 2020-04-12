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Завершился поединок четвертого тура чемпионата Беларуси.

В матче четвертого тура чемпионата Беларуси солигорский Шахтер под руководством Юрия Вернидуба не сумел обыграть на выезде Смолевичи.

Смолевичи — Шахтер Солигорск 0:0

Таким образом, после четырех сыгранных поединков, "горняки" занимают 11 место в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков.

Напомним, ранее Шахтер вылетел из Кубка Беларуси, проиграв в полуфинале Динамо-Брест, за которое выступает Артем Милевский.