Завершился поединок четвертого тура чемпионата Беларуси.
Юрий Вернидуб, фото Шахтер Солигорск
12 апреля 2020, 18:52
В матче четвертого тура чемпионата Беларуси солигорский Шахтер под руководством Юрия Вернидуба не сумел обыграть на выезде Смолевичи.
Смолевичи — Шахтер Солигорск 0:0
Таким образом, после четырех сыгранных поединков, "горняки" занимают 11 место в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков.
Напомним, ранее Шахтер вылетел из Кубка Беларуси, проиграв в полуфинале Динамо-Брест, за которое выступает Артем Милевский.