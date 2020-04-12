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Завершился очередной поединок чемпионата Беларуси.

Завершился поединок четвертого тура чемпионата Беларуси, в котором брестское Динамо на своем поле сумело обыграть Ислочь.

Динамо Брест - Ислочь 3:1

Голы: Габи, 45, Милевский, 77, Савицкий, 90+3 (с пенальти) — Комаровский, 39

Победа позволила Динамо подняться на третью строчку в турнирной таблицы. Брестская команда имеет в своем активе семь очков.

Ранее в текущем туре Шахтер под руководством Юрия Вернидуба не сумел на выезде обыграть Смолевичи.