Завершился очередной поединок чемпионата Беларуси.
Игроки Динамо Брест, фото Динамо Брест
12 апреля 2020, 20:52
Завершился поединок четвертого тура чемпионата Беларуси, в котором брестское Динамо на своем поле сумело обыграть Ислочь.
Динамо Брест - Ислочь 3:1
Голы: Габи, 45, Милевский, 77, Савицкий, 90+3 (с пенальти) — Комаровский, 39
Победа позволила Динамо подняться на третью строчку в турнирной таблицы. Брестская команда имеет в своем активе семь очков.
Ранее в текущем туре Шахтер под руководством Юрия Вернидуба не сумел на выезде обыграть Смолевичи.