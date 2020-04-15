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Пандемия коронавируса в Европе — не повод остановить турнир.

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что государство активно наблюдает за ситуацией вокруг коронавируса, но текущем чемпионат страны приостанавливать не планируют.

"Фактически каждый день мы отслеживаем ситуацию в стране. Поверьте, если у кого-то складывается впечатление, что мы совместно с Федерацией не мониторим ситуацию, то люди глубоко ошибаются. Мы четко выполняем те рекомендации, которые нам дает Министерство здравоохранения, и мы в тесном контакте с ними сотрудничаем".

"Вот смотрите: на каждом объекте проводится комплекс мероприятий — от момента захода болельщика на спортивный объект до завершения мероприятия. Комплекс этих мероприятий носит характер рекомендательный. Поэтому я хотел бы обратиться к болельщикам с просьбой выполнять рекомендации".

"Если ситуация будет ухудшаться, то будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или переносе на более поздний срок, но сегодня у нас нет предпосылок. Такой необходимости нет", — сказал Ковальчук Беларусь 1.

Напомним, в местном чемпионате играет много украинцев. К примеру, Динамо Брест с Милевским в составе ране обыграло Ислочь.