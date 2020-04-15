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Форвард отметился результативным действием за свою команду.

В чемпионате Беларуси завершился четвертый тур, по итогам которого нападающий Динамо Брест Артем Милевский попал в символическую сборную.

Напомним, украинский футболист в составе своей команды забил гол в домашнем поединке против Ислочи, а поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Ранее Министр спорта Беларуси заявил, что на сегодняшний день нет причин приостанавливать первенство, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

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