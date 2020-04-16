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В скором времени подобное решение может быть принято и в Премьер-лиге.

По информации Шотландской профессиональной футбольной ассоциации, во втором, третьем и четвертом дивизионах страны сезон досрочно завершен на официальном уровне в связи с пандемией коронавируса.

С таким решением согласились 81% всех участников трех дивизионов. Данди Юнайтед был объявлен победителем Чемпионшипа, Рэйт Роверс — Лиги 1, а Коув Рейнджерс стал чемпионом Лиги 2.

Теперь же идут переговоры о возможном прекращении сезона в высшем дивизионе страны Премьер-лиге. Также футбольные чиновники рассматривают возможности расширения дивизиона, при котором никто из участников ПЛ не понизится в классе.

Ранее сообщалось, что действующий лидер высшего дивизиона чемпионата Шотландии Селтик урезал зарплаты своим игрокам.

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