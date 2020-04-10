Футболистам и сотрудникам клуба урезали зарплату из-за кризиса.
МАРЬЯН ШВЕД (ТРЕТИЙ СЛЕВА СВЕРХУ), ФК СЕЛТИК
10 апреля 2020, 19:47
Руководство Селтика, тренерский штаб, футболисты и персонал клуба добровольно согласились пойти на понижение зарплаты, сообщил официальный сайт "кельтов". Точный процент понижения жалования не разглашается.
Клуб был вынужден пойти на этот шаг из-за убытков в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
В числе остальных урезали зарплату и украинскому вингеру Марьяну Шведу. Он присоединился к клубу прошлой весной. В нынешнем сезоне 22-летний украинец наиграл 40 минут за Селтик в трех матчах во всех турнирах и отметился одним голом.
Есть вероятность, что сезон в Шотландии не будут возобновлять. Чемпионом при этом признают Селтик.