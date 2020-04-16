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Инфекционная ситуация в этих странах идет на спад.

По информации информационного агентства Reuters, в Австрии и Чехии вскоре могут возобновить футбольный сезон.

Австрийская Бундеслига и чешская Первая лига ближе всех к возобновлению первенств, так как эпидемиологическая ситуация в этих странах понемногу идет на спад.

В Австрии и Чехии команды могут вернуться к тренировкам уже на следующей неделе.

Также предварительно планируется, что матчи национальных первенств в этих странах могут возобновиться в конце мая — начале июня.

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