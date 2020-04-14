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Член Совета ФИФА подтвердила, что евросезон-2019/20 финиширует после того, как станут известны результаты национальных чемпионатов.

Эвелина Кристиллин, входящая в Совет ФИФА (бывший Исполком Международной федерации футбола) рассказала о том, как планируется завершить сезон-2019/20 — сообщает Football Italia.

"Прежде всего мы должны заботиться о здоровье и безопасности людей, – сказала Кристиллин в прямом эфире Radio Punto Nuovo. – Пять крупнейших лиг Европы хотят возобновить свои первенства как можно скорее, но никому не будет позволено играть до того, как разрешение на это дадут правительства стран".

"Что касается еврокубков, то 22 апреля состоится видеоконференция с участием представителей 55-ти национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, членов Исполкома Европейского футбольного союза, на котором будут решаться вопросы, касающиеся завершения сезона. Насколько мне известно, УЕФА и Ассоциация клубов Европы разработали "дорожную карту», согласно которой оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны после того, как завершатся национальные чемпионаты".

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в августе, причем в четвертьфиналах и полуфиналах победители будут определяться по результатам одного матча на нейтральных полях и без зрителей.

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