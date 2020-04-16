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Ненад Бьелица больше не является тренером бывшего соперника Шахтера по Лиге чемпионов.

Динамо Загреб и Ненад Бьелица решили расторгнуть контракт — сообщил официальный сайт чемпиона Хорватии.

Причины расставания с тренером не сообщаются, однако в официальном пресс-релизе говорится, что решение принято по обоюдному согласию, а клуб благодарит Бьелицу за достигнутые им результаты и желает успехов в дальнейшей карьере.

48-летний специалист в качестве игрока выступал за Осиек, Альбасете, Бетис, Лас-Пальмас, Каузерслаутерн, Адмира-Ваккер, Кернтен и сборную Хорватии, а после завершения игровой карьеры тренировал Кернтен, Лустенау, ВАК, Аустрию В, Специю, Лех и Динамо З.

Под руководством Бьелицы Динамо выиграло 2 титула чемпиона Хорватии, а также Кубок и Суперкубок страны.

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