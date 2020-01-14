Украина

Однако донецкий клуб не покидает надежды приобрести футболиста.

Как сообщает хорватское издание Sportske Novosti, донецкий Шахтер проявляет интерес к хорватскому полузащитнику Николе Моро.

По информации издания, "горняки" уже сделали первоначальное предложение в размере 12 млн евро, которое руководство Динамо отклонило.

Тем не менее, есть уверенность, что Шахтер на этом не остановится и предпримет еще минимум одну попытку приобрести игрока.

При этом, как сообщается, Шахтер уже не первый раз пытается купить Моро. Два года назад, по информации издания, ходили слухи о предложении в 15 млн евро.

Напомним, что Динамо З и Шахтер играли в одной группе Лиги чемпионов этого года. Именно Моро получил красную карточку в матче в Загребе.