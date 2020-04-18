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Нападающий Сердар Азмун вскоре переберется в Европу.

Сердар Азмун летом может оказаться в одной из ведущих лиг Европы — сообщает Football Italia.

На нападающего национальной сборной Ирана (50 матчей, 32 гола), стоимость которого оценивается в 25 миллионов евро, претендуют мадридский Атлетико, Наполи и Вест Хэм.

25-летний Азмун выступал за Рубин (77 матча, 17 голов), Ростов (77, 25) и Зенит (45, 26).

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