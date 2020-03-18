Италия

Иранский форвард привлек внимание партенопейцев.

Нападающий Зенита Сардар Азмун попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание Corriere dello Sport.

Партенопейцы намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются приобрести иранского форварда.

Действующий контракт Азмуна с Зенитом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке питерцев, забив 14 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к Белотти.

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