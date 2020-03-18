Иранский форвард привлек внимание партенопейцев.
Сардар Азмун, Getty Images
18 марта 2020, 14:19
Нападающий Зенита Сардар Азмун попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание Corriere dello Sport.
Партенопейцы намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются приобрести иранского форварда.
Действующий контракт Азмуна с Зенитом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке питерцев, забив 14 голов и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к Белотти.
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