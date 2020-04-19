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Удаление в матче против Витебска стало очередным в списке скандальных эпизодов с участием некогда лучшего защитника Украины.

Евгений Хачериди в лучшие свои дни выглядел игроком, способным выступать за европейские топ-клубы и выключать из борьбы соперников калибра Диего Косты. Однако, увы, было одно "но", которое не дало защитнику реализовать свой потенциал — характер. Ниже — список наглядных иллюстраций, почему во вполне "рабочие" для защитника 32 года Евгений выступает в чемпионате Беларуси, а не в Европе.

Удаление в матче Лиги Европы с Маккаби (3:3), 2011 год

После первого тайма Динамо лидировало 2:0, однако на старте второй половины встречи получил красную Леандро Алмейда и израильтяне отыграли один гол. Итак, 2:1, Динамо вдесятером, и что же сделал Хачериди во время потасовки? Правильно, помчался в самую гущу событий, чтобы схватить соперника за горло. Вдевятером Динамо пропустило еще дважды, но все же сумело уйти от поражения – 3:3.

После игры Александр Алиев назвал Евгения "дятлом", а Игорь Суркис (по утверждению ТСН) – "безголовым".

Удаление против Витебска (0:1), 2020

Абсолютно не поддающийся объяснению эпизод. Вратарь Динамо-Брест на 85-й минуте забрал мяч в руки, а зачем после этого Евгений Хачериди решил "элегантно" ударить соперника, наверное, не ответит даже он сам. Судья эти футбольные танцы не оценил, выписав красную для Евгения и пенальти в ворота Витебска. Из-за этого Динамо-Брест проиграло 0:1.

Более того, Прессбол утверждает, что после игры украинец еще и попытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Если это подтвердится, то Хачериди может ожидать очень длительная дисквалификация.

Удаление в игре с Олимпиком, 2015

В матче второго тура Премьер-лиги сезона-2015/16 Евгений Хачериди умудрился заработать две желтых карточки за пять минут. И если первая была ничем не примечательна, за грубый подкат в центре поля, то вот вторая… Евгений попытался лягнуть соперника, упавшего за боковой линией – сравните с фолом в игре с Витебском.

Дисквалификация из-за оскорбления арбитра после игры с Александрией, 2017

Еще один эпизод, похожий на Витебск. После матча против Александрии (0:0) Евгений Хачериди был крайне недоволен действиями арбитра Юрия Можаровского, о чем не постеснялся высказать ему в самой нелицеприятной форме.

За два месяца до этого защитник не удержался от того, чтобы пообщаться с арбитром матча с Шахтером Виталием Романовым, но тогда все обошлось.

Желтая за разговоры с арбитром в матче с Мариуполем, 2011

Вышеупомянутый Юрий Можаровский был тем рефери, которому Евгений пытался что-то рьяно доказать еще в 2011 году в матче против Ильичевца. Хачериди коршуном подлетел к арбитру с претензиями (45-я минута, счет 1:0) – и кто знает, чем бы закончился эпизод, если бы Александр Алиев не закрыл рукой рот товарищу по команде.

Битвы с Лучианом Бурдужаном, 2012-2013

Румынского нападающего Черноморца джентльменом на футбольном поле отнюдь не назовешь. Их противостояние с Евгением было очень горячим. В одном из эпизодов румын вытолкнул Хачериди в щиты за пределы поля – можно понять, что Хачериди было очень больно. А вот попытку ударить соперника двумя ногами понять нельзя. И все это – при счете 1:0 на старте второго тайма.

Вендетта состоялась год спустя. После единоборства Бурдужан оказался на газоне, и Хачериди решил пнуть лежащего соперника. До кучи, защитник позже еще и показал средний палец одесским болельщикам. Это осталось без внимания арбитра, но позже Евгения дисквалифицировали на три матча, среди которых – игра против Шахтера.

Средний палец Тайсону, 2015

Неизвестно, рассказывали ли Хачериди о том, что показывать средний палец – плохо в принципе, а во время матча – и подавно, но в любом случае, он это не усвоил. Когда команды уходили в подтрибунное помещение в матче Динамо – Шахтер, Тайсону необходимо было что-то сказать Евгению, после чего в адрес бразильца был показан один из самых узнаваемых жестов во всем мире.

Кто знает, возможно, то была эстафета – четыре года спустя Тайсон покажет этот же жест в ответ на расистские выкрики фанатам Динамо, но то уже совсем другая история…