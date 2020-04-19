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Украинский защитник Динамо Брест продолжал показывать эмоции даже после игры.

В матче пятого тура чемпионата Беларуси Витебск принимал Динамо Брест. Хозяева сумели минимально одолеть гостей (1:0), а ключевую роль в этом сыграл Евгений Хачериди.

32-летний футболист умышленно ударил игрока соперника ногой, за что получил прямую красную карточку. Более того, Хачериди это сделал в своей штрафной площадке, когда мяч находился в руках голкипера Динамо Брест.

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Арбитр удалил игрока и назначил пенальти, который реализовал Ион Николаеску. Также был удален Кики Габи минутами раньше.

Однако и после этого страсти не утихли, особенно, у Хачериди. Украинский центрбек после матча в подтрибунном помещении пытался ударить судью Сергея Чистова. За дело "взялся" и массажист Динамо Брест, который оскорблял арбитров и угрожал физической расправой, сообщает Прессбол.

Таким образом, в своем втором матче после травмы за брестский клуб, Евгений Хачериди получил красную карточку и, возможно, в ближайшее время его дисквалификация будет продлена.

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