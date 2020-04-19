Форвард не планирует продолжать карьеру в Швеции.
Златан Ибрагимович, Getty Images
19 апреля 2020, 13:59
Нападающий Златан Ибрагимович не станет игроком Хаммарбю в следующем сезоне, сообщает издание L'Equipe.
Во время паузы в Серии А Ибрагимович вернулся в Швецию и поддерживает физическую форму вместе с Хаммарбю. Однако, по информации источника, с большой долей вероятности форвард не перейдет в шведский клуб.
Ибрагимович присоединился к Милану в январе этого года на правах свободного агента. В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Напомним, в ноябре минувшего года Ибрагимович стал совладельцем Хаммарбю.
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