Италия

Форвард готов продолжить выступления в итальянском клубе.

Нападающий Златан Ибрагимович может остаться в Милане на следующий сезон, сообщает издание Corriere dello Sport.

Шведского форварда устраивает его положение на Сан-Сиро, однако он хочет получить от руководства гарантии, что клуб будет развиваться. По информации источника, 38-летний игрок не станет менять клуб, если "россонери" усилят состав для борьбы за место в Лиге чемпионов.

Ибрагимович вернулся в Милан в январе этого года. В текущем сезоне форвард провел 10 поединков футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович не станет завершать карьеру в конце сезона.

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