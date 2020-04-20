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Бельгийский клуб не сумел справиться с долгами в пять миллионов евро.

Коммерческий суд Дендермонде признал ФК Локерен банкротом, сообщает HLN.be. Клуб не будет подавать апелляцию на это решение.

К банкротству Локерена привел долг в пять миллионов евро. Клуб не мог рассчитаться с различными подрядчиками, а также своими сотрудниками и футболистами.

Это событие случилось незадолго до 50-й годовщины клуба, которая приходилась на 22 июня этого года.

Теперь клуб может объединиться с Хамме, в этом сезоне вылетевшим в третий аматорский дивизион или же с Дорслааром, который выступает в четвертой лиге Восточной Фландрии. Если договоренность не будет достигнута, Локерен полностью исчезнет.

Локерен стал одним из семи бельгийских клубов, не получивших лицензию на следующий сезон. Также в их число вошли Стандард, Остенде, Мускрон, Руселар, Ломмель и Виртон.