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К данному сценарию готовы все клубы первого и второго дивизионов.

Чемпионат Швеции планируют возобновить 14 июня, при этом со зрителями на трибунах. Данное решение применимо к первому и второму дивизионам. Свою готовность выразили все 32 клуба.

Однако, генеральный секретарь Шведского футбольного союза Матс Энквист заявил, что вплоть до 14 июня ситуация может измениться, впрочем на данный момент сезон планируют начать согласно плану.

"Мы действительно стремимся начать 14 июня. По этому вопросу было полное согласие клубов. У нас есть хороший план, а если придется что-то изменить, мы можем это сделать ближе к 14 июня. Прошло почти два месяца. Мы не специалисты по вирусам, поэтому просто посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всего неделю назад мы говорили о невозможности проведения контрольных матчей, а сегодня речь идет о полноценном чемпионате со зрителями", — цитирует функционера официальный сайт Аллсвенсканы.

Ранее сообщалось, что 9-го мая стартует чемпионат Фарерских островов-2020.

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