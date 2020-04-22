Романчук: Игроки Ягелонии согласились на снижение зарплаты

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Также игрок рассказал о своем будущем в сборной Польши.

Капитан польской Ягелонии Тарас Романчук рассказал, что игроки его клуба согласились пойти на снижение зарплат.

"Все игроки Ягелонии подписали дополнение к контрактам на три с половиной месяца, в которых указано, что их зарплата будет снижена на 50%. Я как капитан должен был стать посредником и дипломатом, который переубеждает своих партнеров пойти на снижение зарплат. Мы встретились и решили пойти на такое снижение оклада, поскольку бюджет клуба не досчитался 10 миллионов злотых за три месяца. Мы считаем, что это небольшие деньги. В такой ситуации все должны так делать", — рассказал Романчук в интервью телеканалу Футбол.

Также футболист, принявший в 2018-м польское гражданство, рассказал о сборной Польше, за которую он провел один матч.

"С главным тренером сборной Польши Ежи Бженчеком мы разговаривали, к тому же в сентябре 2018 года он второй раз вызывал меня в национальную команду. К сожалению, я тогда получил травму. Думаю, все в моих ногах и голове. Если я буду усердно тренироваться, то попаду в поле зрения национальной сборной Польши", — заключил игрок.