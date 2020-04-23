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Тоголезец не последует примеру других африканских звезд и не станет подавать руку помощи своей стране.

Экс-нападающий Арсенала, Манчестер Сити, Реала, Тоттенхэма и сборной Того Эммануэль Адебайор заверил, что не откликнется на призывы о помощи в борьбе с коронавирусом.

Ему приводили в пример Эммануэля Это'о, который в Камеруне раздавал пищевые пайки и средства защиты от вируса, а также Дидье Дрогба – тот в родном Кот-д'Ивуаре пожертвовал средства на возведение больницы.

"Я всегда делаю то, что велит мое сердце, а не слова других", — заявил Адебайор во время прямой трансляции в Фейсбуке.

"Мне жаль, что люди сравнивают меня с Самуэлем Это'О и Дидье Дрогба, спрашивая, почему у меня нет благотворительного фонда или почему я не сделаю пожертвование – будто это я принес коронавирус в Того…"

"Но я – ни тот, ни другой. Я – это я, Шейи Эммануэль Адебайор. Дам небольшой совет по поводу пожертвований: ребята, я их делать не буду. Все ясно и очень просто. Спасибо, до свидания".

Незадолго до обусловненной коронавирусом паузы 36-летний Адебайор заключил контракт с парагвайской Олимпией.

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