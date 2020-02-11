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Тоголезец стал игроком Олимпии из Асунсьона.

Эммануэль Адебайор заключил контракт с Олимпией из столицы Парагвая Асунсьона, сообщил клуб в Твиттере. Контракт с форвардом рассчитан на сезон-2020.

Del África, pasando por Europa hasta el centro de Sudamérica. 🌍



Bienvenue Adeba! 🇹🇬



¡A partir de hoy, #Olimpia es tu escudo y Para Uno tu hogar!

⚪⚫⚪#SeamosLeyenda pic.twitter.com/VKmAuVz2KG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 11, 2020

Президент Олимпии Марко Тровато обещал подписать контракт с тоголезцем 12 февраля, если в клубе наберется 20 тысяч членов, но в итоге сделал все на день раньше, несмотря на то, что членами клуба пока стали только 14 922 человека.

Адебайор на протяжении карьеры выступал за Метц, Монако, Арсенал, Манчестер Сити, Реал, Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Истанбул Башакшехир и Кайсериспор.

Также этой зимой Олимпия подписала вингера Динамо Дерлиса Гонсалеса.