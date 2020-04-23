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В организации до последнего надеются, что все турниры удастся доиграть.

Исполнительный комитет УЕФА в четверг, 23 апреля, провел видеоконференцию, на котором рассуждал о возможных сценариях завершения текущего сезона.

В главном европейском футбольном органе продолжают свято верить, что национальные первенства все же удастся доиграть и каждая ассоциация сумеет в честной борьбе определить чемпиона и участников еврокубков.

Однако, если национальные чемпионаты доиграть не удастся, УЕФА раздаст еврокубковые квоты на сезон-2020/21 согласно нынешнему расположению всех команд в турнирных таблицах каждой из лиг, дабы сохранить спортивный принцип. Об этом сообщает Daily Mail.

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Также в информационном пространстве были слухи о том, что еврокубковые квоты на следующий сезон могут распределить согласно клубному рейтингу УЕФА, что, как оказалось, не соответствует действительности.

Ранее также сообщалось, что на оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в нынешнем сезоне может отсутствовать система VAR.

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