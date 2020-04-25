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Клубы обвиняются в организации договорного матча в 2015 году.

Атромитос и Олимпиакос могут быть понижены в классе, а их владельцы Гиоргиос Спанос и Евангелом Маринакис соответственно, португальский тренер Рикарду Са Пинту, а также ряд других лиц – серьезно наказаны из-за организации договорного матча. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на афинское радио Sport FM.

15 лиц и два клуба обвиняются в нарушении статьи 27 Кодекса этики Греческой футбольной федерации (ГФФ) о "влиянии на результат матча ради ставок".

Обвинения департамента расследований ГФФ теперь переданы в ее юридический департамент для рассмотрения.

Если вина будет доказана, то клубам грозит наказание вплоть до понижения в классе и штрафа в 3 млн евро, а каждое замешанное лицо получит пожизненное отстранение от футбола.

Подозрительный матч между командами случился 4 февраля 2015 года. Тогда Олимпиакос выиграл 2:1.

В прошлом месяце в Греции снятием очков были наказаны ПАОК и Ксанти. Это произошло из-за того, что следствие доказало наличие у клубов общего владельца.