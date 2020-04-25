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В 6-м туре чемпионата Беларуси сойдутся одни из лучших команд первенства.

Динамо-Брест примет солигорский Шахтер в рамках шестого тура чемпионата Беларуси. Обе команды не лучшим образом начали нынешнюю кампанию: динамовцы идут лишь на 12-м месте, а "горняки" и вовсе 14-е.

Отметим, что Шахтер Юрия Вернидуба — одна из самых невезучих команд чемпионата. По показателю xG солигорцы должны были бы возглавлять таблицу с 13 очками из 15 возможных.

В составе Динамо-Брест точно не сыграет Евгений Хачериди, дисквалифицивированный на 5 матчей за удар соперника и нападение на судью в прошлом туре. Другие украинцы, Александр Нойок и Артем Милевский, готовы играть.