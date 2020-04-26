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Итальянский нападающий не включил двух ведущих игроков последнего десятилетия в свой состав.

Антонио Кассано составил символическую сборную во время стрима в Instagram-канале Кристиана Вьери. В ней не нашлось места Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Атакующую линию составили Франческо Тотти, Златан Ибрагимович и Роналдо.

За свою карьеру Антонио Кассано выступал за Бари, Парму, Рому, Милан, Интер, Верону, Сампдорию и Реал.

Сборная Кассано: Буффон — Кафу, Рамос, Самуэль, Роберто Карлос — Пирло, Зидан, Зеедорф — Тотти, Ибрагимович, Роналдо.

Напомним, ранее Кассано заявил, что он - великий неудачник, Роналду — великий чемпион, Месси — великий футболист.