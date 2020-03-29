Италия

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал свое мнение о вариантах завершения сезона.

Антоно Кассано считает, что оптимальным вариантом завершения сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии COVID-19, было бы определение чемпиона посредством плей-офф.

"Мне кажется, что раз Ювентус решил урезать зарплаты своим сотрудникам и футболистам в марте, апреле, мае и июне, то раньше июля Серия А не возобновится, – цитирует Кассано Rai Sport. – В противном случае руководство Ювентуса объявляло бы об этом месяц за месяцем, а не сразу на четыре".

"Я хотел бы, чтобы Габриэле Гравина оказался прав, и чемпионат продолжился 3 мая, но в лучшем случае 3 мая команды только начнут тренироваться, и чтобы набрать форму, им потребуется месяц. То есть чемпионат закончится в августе, и следующий сезон окажется слишком плотным. Проще провести матчи плей-офф, по итогам которого определить чемпиона-2020".

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что чемпион в любом случае будет определен.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.