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Издание составило рейтинг, в который вошли некоторые неожиданные личности.

Ресурс FourFourTwo составил список из наиболее ненавистных футбольных личностей. В него попали достаточные неожиданные персонажи, как, например, Алекс Фергюсон.

1. Зепп Блаттер

Еще в 2013 году президент ФИФА Блаттер сказал: "Вы можете подумать, что знаете много о ФИФА, знаете, что она делает. Вы думаете, что это печатающая деньги машина за счет красивой игры, но это не так".

Как оказалось, это именно так. "Сеть лжи" Блаттера эффективно развалилась, когда ФИФА отдала чемпионат мира 2022 Катару.

2. Жозе Моуриньо

Португалец – личность, которая никогда не боялась резких высказываний. Он нажил себе множество врагов не только среди тренеров, но и футболистов, а также персонала. Моуриньо успел оттолкнуть Кевина де Брюйне, который раскрылся в мировом футболе, поругался с врачом Челси Евой Карнейро.

Но и это не все – многих раздражает оборонительный футбол португальца, который уже не дает результата.

3. Харальд Шумахер

Голкипер на ЧМ-1982 столкнулся с Патриком Баттинсоном, в результате чего соперник получил сотрясение мозга, трещину в шейном позвонке и недосчитался двух зубов. Когда эту информацию журналист сообщил Шумахеру, он сказал: "Я оплачу ему коронки" и вздохнул с облегчением.

Контекст был несколько перекручен, но за Шухахером закрепился негативный, бездушный след.

4. Мишель Платини

Одаренный футболист, который успешно продвигался по карьерной лестнице в качестве функционера, пока не получил "нелояльный платеж". Теперь Платини в первую очередь вспоминают как коррупционера.

5. Ричард Киз

Известен своими публикациями на женоненавистнические темы. Постоянно создает почву для скандалов, манипулируя спорными темами, чтобы завлечь аудиторию. При этом, часто неудачно и некоторые комментарии уж слишком абсурдные.

6. Криштиану Роналду

Футболист, который постоянно борется с Лионелем Месси за звание лучшего в мире. Его нарциссизм может отталкивать людей, как и предварительно отрепетированное празднование "мускулистого мужчины" в финале Лиги чемпионов 2014 года.

7. Лучано Моджи

Благодаря ему Ювентус добился многого в середине прошлого десятилетия, но печально известный скандал с Кальчополи, когда Моджи пытался повлиять на судей в важных матчах для Ювентуса, испортил репутацию бывшего функционера.

8. Эль-Хаджи Диуф

Его запомнят его выходками, а не талантом. В Ливерпуле он плюнул на фанатов Вест Хэма, тем же он занимался и в Портсмуте. Когда Диуф уже завершил карьеру, он продолжал "травить" бывших партнеров по команде – Стивена Джеррард и Джейми Каррагера.

9. Пит Винкельман

Когда он стал во главе МК Донс, как признается Пит, он "понятия не имел о футболе". Многие болельщики из-за него отреклись от клуба.

10. Джон Терри

Легенда Челси в финале Лиги чемпионов не сумел забить решающий пенальти, в результате чего клуб уступил в Москве Манчестер Юнайтед.

В 2012 году Терри зачем-то умышленно ударил игрока Барселоны, за что получил красную карточку, а партнеры на протяжении 70 минут играли в меньшинстве против гранда европейского футбола.

Ну и вишенка на торте – скандал с Уэйном Бриджем, когда Терри был пойман, что "гулял" с девушкой экс-игрока Манчестер Сити.

Также в список попали:

Диего Марадона (13 место), Роман Абрамович (25 место) и как, ни странно, Сэр Алекс Фергюсон (издание аргументирует это тем, что его многие игроки недолюбливали, и он мог назвать журналистов "идиотами").

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