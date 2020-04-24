Другое

Футбольный портал выбрал между Месси и Роналду, нашел место для Бускетса и проигнорировал Шевченко.

FourFourTwo отдал первую позицию рейтинга нападающему Барселоны Лионелю Месси, а Криштиану Роналду досталось второе место.

Третьим в рейтинге стал нынешний тренер Реала Зинедин Зидан. Замкнули пятерку два бразильца — Роналдо и Роналдиньо.

Отметим, что нашлось место и для Серхио Бускетса, а вот обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко внимания не удостоился.

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдиньо

6. Тьерри Анри

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо

11. Ривалдо

12. Фабио Каннаваро

13. Райан Гиггз

14. Кака

15. Уэйн Руни

16. Луиш Фигу

17. Габриэль Батистута

18. Эрик Кантона

19. Лука Модрич

20. Серхио Бускетс

21. Рауль

22. Пол Скоулз

23. Ромарио

24. Серхио Рамос

25. Джанлуиджи Буффон.

Ранее ESPN назвал десятку лучших трансферов АПЛ за всю историю.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.